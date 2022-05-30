Глобальный продовольственный кризис: в ОП назвали два шага для предотвращения голода

КИЕВ. 30 мая. УНН. Мировое сообщество должно помочь Украине разблокировать морские порты и ускорить поставки оружия для ВСУ. В противном случае будет продовольственный кризис, который провоцирует россия, а кремль будет продолжать шантажировать весь мир. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на заявление главы Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

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"Мирового продовольственного кризиса, который провоцирует россия, пока можно избежать. Нужно разблокировать украинские порты, отправив в Черное море военные конвои стран-партнеров, которые будут сопровождать зерновые грузы", - подчеркнул он.

Детали

По информации Ермака, Запад должен ускорить поставки оружия, а именно американские системы залпового огня MLRS, для того, чтобы освободить временно оккупированные территори Украины.

Глава Офиса президента отметил, что именно такие действия позволят предотвратить мировой продовольственный кризис.

Напомним

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что достаточные запасы зерна, чтобы удовлетворить внутренний и мировой спрос, по крайней мере, до конца 2022 года, а то и в 2023-м Украина пользуется, но для этого нужно остановить все военные действия в Черном море.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс обвинила путина в "оружии голода". Более 20 миллионов тонн зерна лежат в элеваторах в украинских портах.