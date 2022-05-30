Везли иномарки премиум-класса: правительство предлагает убрать льготы на ввоз авто в Украину

КИЕВ. 30 мая. УНН. Кабинет министров Украины подал в парламент законопроект, предлагающий отменить часть льгот на таможне, введенные во время военного положения. В частности, снять льготы на ввоз автомобилей, говорится в правительственном проекте закона №7418 от 30 мая, пишет УНН.

Детали

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается возобновить налогообложение, которое было отменено законом № 2142:

для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы (по данным таможенной статистики, в среднем ежемесячные потери доходов бюджета составляют около 3,0 млрд грн НДС и ввозной пошлины);

для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину (по данным таможенной статистики, в среднем ежемесячные потери доходов бюджета составляют около 0,5 млрд грн ввозной пошлины);

для транспортных средств, ввозимых гражданами (в результате действия освобождения от налогообложения ввозной пошлиной, акцизным налогом и НДС в бюджет не поступило около 13 млрд грн; ввезено более 119 тысяч автомобилей; нередки случаи ввоза авто премиум-класса).

Вместе с тем, предлагается внести изменения в закон "О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование" для освобождения от уплаты сбора на обязательное государственное страхование тех, кто приобретает в собственность легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).

Нардеп из налогового комитета Ярослав Железняк объяснил это несколькими предложениями: "Убирают льготы на ввоз авто в Украину (с 01/07/2022). Также есть норма об освобождении от пенсионного сбора электрокаров. Топливо этим законом не трогают".

Дополнение

На границе с Польшей были очереди из-за желающих бесплатно растаможить автомобили из ЕС.