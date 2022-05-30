Кулеба – европейским политикам: ничто не втянет вас в войну, пока ваши солдаты не станут воевать за Украину

КИЕВ. 30 мая. УНН. Ничто не втянет Западные страны в войну, пока солдаты этих государств не станут воевать за Украину. Об этом заявил на брифинге в понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

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"Никто не должен вестись на эти заявления российских должностных лиц, или, к сожалению, отдельных европейских политиков или интеллектуалов, которые говорят: "боже, не давайте Украине никакого оружия, иначе это нас втянет в войну". Ничто не втянет вас в войну, пока ваши солдаты не начнут за нас воевать. А мы, напомню, никогда даже не просили, чтобы ваши солдаты за нас воевали. Мы знаем, как побеждать, мы знаем как воевать. Дайте нам все необходимое оружие, и мы победим. И никто в мире не будет вовлечен в эту войну", - сказал Кулеба.

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По мнению министра, россия хочет, чтобы Украине никто не помогал, поэтому "они ходят и на каждом шагу всем угрожают страшными последствиями за поддержку Украины".

"Эта война – это война добра со злом. россия – это зло, там нет больше ни одного серого пространства для того, чтобы строить какие-то конструкции: "а давайте здесь что-то дадим россии для того, чтобы это все прекратить", "давайте как-то все сбалансируем", - объяснил он.

Напомним

Ранее СМИ стало известно о том, что между странами НАТО есть неформальные договоренности о воздержании от поставок в Украину некоторых видов вооружений.

Так, по сообщениям, в Альянсе есть опасения, например, что россия может расценить поставки западных боевых танков и боевых самолетов как вступление в войну, а затем принять военные ответные меры.