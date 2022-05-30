Франция передаст Украине еще одну партию САУ Caesar

КИЕВ. 30 мая. УНН. Франция передаст Украине еще одну партию самоходных гаубиц Caesar. Об этом заявила на брифинге в Киеве министерша иностранных дел Франции Катрин Колонна, передает корреспондент УНН.

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"Господин Макрон заверил, что Франция будет продолжать дополнительную поддержку, в рамках диалога будет переоценивать запросы Украины и свои возможности ответить на эти запросы. Как отметил господин Кулеба, уже доставлены САУ Caesar, и еще одна партия будет доставлена", - сказала министр.

Детали

Как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, на сегодняшний день потребность в предоставлении Украине дополнительных артиллерийских систем 155 калибра остается чрезвычайно актуальной.

По его словам, для победы в битве на Донбассе Украине нужно существенно укрепить артиллерийский потенциал.

Он заявил, что обсудил этот вопрос с французским коллегой.

Напомним

Ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь подтвердил предоставление Украине восьми гаубиц Zuzana 2 калибром 155 мм.