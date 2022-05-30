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Франция передаст Украине еще одну партию САУ Caesar

Франция передаст Украине еще одну партию САУ Caesar

КИЕВ. 30 мая. УНН. Франция передаст Украине еще одну партию самоходных гаубиц Caesar. Об этом заявила на брифинге в Киеве министерша иностранных дел Франции Катрин Колонна, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Господин Макрон заверил, что Франция будет продолжать дополнительную поддержку, в рамках диалога будет переоценивать запросы Украины и свои возможности ответить на эти запросы. Как отметил господин Кулеба, уже доставлены САУ Caesar, и еще одна партия будет доставлена", - сказала министр.

Детали

Как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, на сегодняшний день потребность в предоставлении Украине дополнительных артиллерийских систем 155 калибра остается чрезвычайно актуальной.

По его словам, для победы в битве на Донбассе Украине нужно существенно укрепить артиллерийский потенциал.

Он заявил, что обсудил этот вопрос с французским коллегой.

Напомним

Ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь подтвердил предоставление Украине восьми гаубиц Zuzana 2 калибром 155 мм.

Источник: УНН
Теги: Франция, оружие, Украина
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