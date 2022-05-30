В Украине предлагают запретить музыку некоторых российских исполнителей

КИЕВ. 30 мая. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7273-д об ограничении публичного использования российской музыки. Запрет не будет касаться российских певцов, входящих в список музыкальных исполнителей, осуждающих войну против Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВР.

Так, в ВР зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора.

Данный законопроект подготовлен на основе альтернативных законопроектов №7273 (о запрете на радио и телевидении музыки российских исполнителей к завершению в Украине войны, начатой ​​рф), №7273-1 (по поддержке национального музыкального продукта и ограничению публичного использования музыкального продукта государства-агрессора).

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Законопроектом предлагается, в частности:

· определить понятие национального музыкального продукта, внедрить программы его поддержки и развития, в том числе с помощью механизмов грантирования;

· запретить публичное исполнение, публичный показ, публичную демонстрацию, публичное оповещение фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов, которые содержат зафиксированное исполнение музыкального недраматического произведения с текстом, осуществленное певцом (певицей), который есть или был в любой период после 1991 года гражданином государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором (далее – государство-агрессор), за исключением бывших граждан государства-агрессора, которые или на момент смерти были гражданами Украины и не имеют (не имели на момент смерти) гражданства государства-агрессора; и/или произведенные физическим лицом и/или юридическим лицом, которое на момент их обнародования было, соответственно, гражданином или зарегистрировано в государстве, которое в любое время признано государством агрессором;

· ввести Перечень музыкальных исполнителей (певцов) государства-агрессора, осуждающих агрессию против Украины и определить механизм его формирования;

· увеличить до 40% долю песен на государственном языке при осуществлении радиовещания;

· увеличить до 75% суточного объема ведения передач, в том числе новостно-аналитических блоков, развлекательных передач (дикторами, ведущими радиопередач) на государственном языке;

· запретить воспроизводить в салоне автобуса музыку, звуки фильмов или другие звуковые сигналы, кроме информации о поездке (передача звука может производиться на индивидуальные наушники пассажиров, а на салон – только при нерегулярных перевозках с согласия всех пассажиров), а также запретить проигрывать музыку в салоне такси без согласия всех пассажиров.

Также предлагается, что перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, составляет аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины на основании обращений Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию, центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование государственной политики в области культуры.

"Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины обнародует на официальном веб-сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, и обеспечит своевременное обновление", - отмечается в законопроекте.

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