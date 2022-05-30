Нардепы завтра могут выразить недоверие омбудсмену - Денисова

КИЕВ. 30 мая. УНН. Народные депутаты намерены выразить недоверие уполномоченному ВР по правам человека Людмиле Денисовой на заседании Рады завтра, 23 мая. Об этом сообщила омбудсмен во время пресс-конференции, передает УНН.

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«Сегодня мне стало известно о том, что в команде Офиса Президента Украины завтра планируют объявить мне недоверие как уполномоченному Верховной Рады по правам человека», – сказала Денисова.

Детали

По ее словам, нардепам поступило сообщение, в котором говорится, что после совещания у Президента было принято решение об увольнении омбудсмена. Нардепов просят подписать подписные письма о выражении недоверия уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека.

«По моей информации Офис Президента не устраивает моя такая активность, как омбудсмена, активная деятельность направлена ​​на сбор и анализ информации о нарушении прав человека на временно оккупированных территориях. Я считаю, что такие действия власти не законны…», – рассказала Денисова.

Кроме того, председатель правления ОО "ZMINA. Центр прав человека" Татьяна Печончик написала на своей странице в Facebook, что «Слуги» хотят снять омбудсмена Людмилу Денисову с должности завтра на заседании ВР.

«На ее место будут предлагать Марьяну Безуглую (которая недавно предлагала командирам дать право расстреливать подчиненных). Остальные два кандидата – Александр Качура и Николай Тищенко», – сообщила Печончик.

Печончик добавила, что Конституционных оснований для снятия Денисовой нет.

«Ее хотят снять из-за еще одного опасного закона, вступившего в силу 12 мая. Это закон об особенностях государственной службы в военное время», - указала она.

Дополнение

Ранее украинские медиа выразили обеспокоенность риторикой сообщений о половых преступлениях во время войны, которые появляются на страницах в социальных сетях Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Было подписано обращение к Денисовой с просьбой скорректировать коммуникацию в соответствии с этикой распространения такой информации.

Добавим

В 2021 году в ВР уже говорили об увольнении Денисовой.

Тогда народный депутат от "Слуги народа" Максим Дирдин предлагал парламенту создать временную специальную комиссию по проверке возможных фактов нарушения Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой присяги.