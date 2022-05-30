Украина исключает любые попытки отыскать никому не нужную альтернативу членству в ЕС - Зеленский

КИЕВ. 30 мая. УНН. Украина отвергает любые попытки найти никому не нужную альтернативу членству в ЕС и настаивает, что статус государства как кандидата на членство в блоке должен быть утвержден уже в июне. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Европейского совета в понедельник, пишет УНН.

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“Никогда европейский дом не был завершен без Украины. Не будет. Никогда не будет полноценной европейской силы без Украины. Сам факт того, что Украина оставалась обломком Европы, где-то там, за границами ваших государств, способствовал тому, что у россии развился агрессивный аппетит на захват соседей”, — отметил Президент.

“Поэтому — на стратегическом уровне — уже в июне должен быть утвержден статус кандидата в члены Европейского Союза для Украины”, — подчеркнул он.

Детали

Глава государства отдельно поблагодарил государства западных Балкан за их понимание, за поддержку предоставления статуса кандидата для Украины.

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Он напомнил, что 8 апреля Украина получила от Евросоюза вопросник по кандидатству, и уже успела дать на него ответ — поэтому рассчитывает “на такую ​​же реакцию Европы”.

“И мы отвергаем любые попытки отыскать никому не нужную, любую альтернативу или найти что-нибудь еще для Украины. Для нас нужно быть такими, как вы. Мы хотим, чтобы Украина получила статус кандидата. Мы выполнили все необходимые критерии этого статуса. И те отдельные, некоторые государства, которые еще не уверены в нас, и вы хорошо это знаете, на самом деле, я уверен, что изменят свои мысли. И покажут нашу объединенную силу. Силу наших народов, беспрецедентным большинством поддерживающих наше членство в Европейском Союзе. Силу ваших народов, силу ваших государств и объединенной Европы”, — подчеркнул Зеленский.

Напомним

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ранее выразил мнение, что вероятность того, что Украина вскоре станет кандидатом в члены Евросоюза, невелика. В частности, по его словам, это “было бы несправедливо” по отношению к странам Западных Балкан, которые гораздо дольше ждали кандидатства на вступление в ЕС.

По сообщениям, Греция и Кипр поддерживают членство Украины в ЕС, но выступают против ускорения этого процесса, как предложили несколько восточноевропейских стран. В этом контексте они упоминают о евростремлении Западных Балкан.

В ответ в Министерстве иностранных дел назвали несправедливым привязывать к предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС до прогресса в интеграции Западных Балкан.