Зеленский призвал глав ЕС прекратить распри и принять шестой пакет санкций против рф

КИЕВ. 30 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Европейского совета выступил с призывом о принятии шестого санкционного пакета против россии, который должен включать эмбарго на российские нефтепродукты, пишет УНН.

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"Большее единство – это действительно фундамент этой силы. Вы об этом знаете. Наконец-то должны прекратиться какие-либо распри в Европе, внутренние споры, которые только поощряют россию давить больше и больше на вас, на всю Европу", - сказал Президент.

"Шестой санкционный пакет должен быть согласован. Он должен быть эффективным – включая нефть. Чтобы россия чувствовала цену за то, что делает против Украины и против всей Европы. И чтобы вы наконец-то стали независимыми вместе с нами от российского энергетического оружия. Хотя бы от его нефтяной части", - подчеркнул он.

Детали

Зеленский напомнил, что сегодня – 96-й день войны.

Так, 8 апреля, на 44-й день этой войны, был введен пятый санкционный пакет Евросоюза. С тех пор прошло уже 52 дня, отметил Глава государства.

По его словам, тогда, по состоянию на 8 апреля, в Украине в списке убитых российскими оккупантами было 169 детей. По состоянию на сегодняшний день – 243 ребенка.

По состоянию на 8 апреля, было разрушено 928 учебных заведений. Детские сады, школы, университеты. По состоянию на сегодняшний день – 1888.

По состоянию на минувшие сутки, количество российских ракетных ударов по Украине – уже почти 1600. Россия применила более 2400, почти 2,5 тысяч разных ракет против Украины и ее мирного населения. А тогда, по состоянию на 8 апреля, ударов было меньше тысячи, и ракет они применили около тысячи, рассказал Зеленский.

"И, конечно, я хочу, чтобы вы меня поняли, - я не обвиняю никого из вас. Вина за все, что происходит, только на российском государстве. Но я уверен, что каждому, каждому из вас очевидно, что должен бы быть прогресс и в санкциях за эту агрессию. И для нас это очень нужно. И нам это очень поможет! Такой прогресс, чтобы россия начала искать мир. И только это может быть нашим общим требованием. Мир. Никаких компромиссов за счет нашей территориальной целостности, нашего суверенитета не может быть", – пояснил Глава государства.

Добавим

Politico пишет, что для многих лидеров ЕС растущая инфляция, особенно стоимость энергоносителей и продуктов питания, кажется более страшным врагом, чем российский диктатор владимир путин. Доказательством тому являются 25 дней, в течение которых они не могут достичь соглашения об эмбарго на российскую нефть.