В ЕС сегодня намерены достичь политического соглашения по нефтяному эмбарго - CNN

КИЕВ. 30 мая. УНН. Европейский совет в понедельник намерен достичь политического соглашения по эмбарго на российскую нефть в рамках шестого пакета санкций. Об этом CNN сообщает со ссылкой на официального представителя Европейского союза, пишет УНН.

Детали

Ожидается, что эмбарго будет распространяться на более чем две трети импорта нефти из россии, включая всю нефть, поставляемую морем.

Дипломаты Европейского Союза не смогли достичь консенсуса в воскресенье по условиям эмбарго, но провели дополнительные переговоры в понедельник, чтоб представить соглашение на утверждение лидеров ЕС на саммите в конце дня.

Как сообщается, в нем были сделаны некоторые временные исключения для обеспечения безопасности поставок для некоторых стран-членов, Совет якобы вернется к этим исключениям “как можно скорее”.

Помимо нефтяного эмбарго, новый пакет санкций против россии будет включать и другие меры, в том числе отключение от Swift крупнейшего российского банка “Сбербанк” и запрет на работу еще трех российских государственных вещателей.

Напомним

Ранее сегодня СМИ сообщили, что Совет ЕС согласовал, что в шестой пакет санкций против рф будет входить эмбарго на российские нефтепродукты. Временным исключением является сырая нефть, которую поставляют по трубопроводу.