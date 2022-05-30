Украина хочет с ЕС совместное таможенное, платежное и роуминговое пространство – Зеленское

КИЕВ. 30 мая. УНН. Украине нужно общее таможенное, платежное и роуминговое пространство с Европейским союзом. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Европейского совета в понедельник, пишет УНН.

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"Нам нужно общее таможенное пространство, которое усилит и Украину, и всех, кто вовлечен в торговлю с нами. Нужно общее платежное пространство, которое ускорит интеграцию на уровне обычных людей. И общее роуминговое пространство. Очень важно, чтобы наши переселенцы, а их больше 5 миллионов, не чувствовали дискриминации", - подчеркнул Президент.

Детали

Также, по его словам, абсолютно необходима дальнейшая вооруженная и финансовая поддержка для Украины.

"Сейчас наша общая свобода зависит от наших успехов на поле боя, а ваша стабильность зависит от нашей стабильности", – добавил Глава государства.

Напомним

Ранее сегодня Зеленский заявил, что Украина исключает любые попытки отыскать никому не нужную альтернативу членству в ЕС и настаивает, что статус государства как кандидата на членство в блоке должен быть утвержден уже в июне.