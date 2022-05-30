Зять Ельцина ушел с поста советника путина - Reuters

КИЕВ. 30 мая. УНН. Валентин Юмашев, зять бывшего российского президента Бориса Ельцина, в прошлом месяце оставил свою должность безоплатного советника российского диктатора владимира путина. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, пишет УНН.

Детали

Так, один из источников, Людмила Телен, первый заместитель исполнительного директора центра Бориса Ельцина, фонда, в котором Юмашев является членом попечительского совета, сообщила агентству, что в апреле Юмашев отказался от должности советника в кремле.

На вопрос, почему он ушел, она ответила: "Это была его инициатива".

Другой источник на условиях анонимности также подтвердил, что Юмашев в апреле перестал быть советником президента.

При Ельцине, который был президентом россии с 1991 по 1999 год, Юмашев был советником в кремле, а затем главой президентской администрации. Он женат на дочери Ельцина Татьяне.

Напомним

В марте, после начала вторжения рф в Украину, российский политик Анатолий Чубайс оставил пост специального представителя владимира путина по связям с международными организациями.