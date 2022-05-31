Европе в любом случае придется отказаться от российской нефти и нефтепродуктов - Зеленский

КИЕВ. 31 мая. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европе в любом случае придется отказаться от российской нефти и нефтепродуктов. Об этом информирует УНН.

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В своем обращении Зеленский заявил ЕС, что пауза с согласованием новых санкций в Европе уже слишком затянулась. Пятый санкционный пакет был введен еще 8 апреля. Так что прошло очень много времени без усиления европейских санкций против россии.

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“Ключевой пункт — это, конечно, нефть. Считаю, что Европе в в любом случае придется отказаться от российской нефти, нефтепродуктов. Ибо это — о независимости самих европейцев от российского энергетического оружия. И что раньше это произойдет, что полнее будет отказ от российской нефти, то выгоднее будет в конце концов самой Европе”, — говорится в обращении.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Европейского совета выступил с призывом о принятии шестого санкционного пакета против россии, который должен включать эмбарго на российские нефтепродукты.