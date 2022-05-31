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Из-за блокирования россией портов Украина не может отправить на экспорт 22 млн тонн зерновых

Из-за блокирования россией портов Украина не может отправить на экспорт 22 млн тонн зерновых

КИЕВ. 31 мая. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за блокирования россией портов Украина не может отправить на экспорт 22 млн тонн зерновых. Об этом информирует УНН.

Цитата

"Сейчас из-за того, что россия заблокировала наши порты на Черном море и захватила нашу часть берега Азовского моря, мы не можем отправить на экспорт 22 миллиона тонн зерновых, которые уже есть на складах в нашей стране. Это тот объем, который имел выйти на внешний рынок. И блокировка россией нашего экспорта дестабилизирует ситуацию действительно в глобальном масштабе", - сказал Зеленский.

Подробности

По словам Президента, результатом такой блокировки является удорожание продовольствия в разных странах. Следовательно, возникает угроза голода в Африке, Азии и в некоторых странах Европы.

Добавим

На Украину приходится около 10% поставок всей мировой пшеницы, однако с началом войны россия заблокировала ключевые украинские порты в Черном море, через которые осуществляется транспортировка. В хранилищах Одессы и других городов экспорта Запад ждут сотни тысяч тонн зерна.

Напомним

Представители ООН вновь заявили об угрозе нависшего над миром продовольственного кризиса из-за блокады экспорта украинского зерна.

Источник: УНН
Теги: зерно, обращение, Владимир Зеленский
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