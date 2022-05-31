Посол США в Украине сделала первое заявление на своей новой должности
КИЕВ. 31 мая. УНН. Посол США в Украине Бриджит Бринк в своем Twitter подчеркнула, что первоочередной приоритет США – поможет Украине защититься. Об этом информирует УНН.
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"Наш первоочередной приоритет – помочь Украине защититься. В этот День памяти почтила тех, кто погиб, защищая свою страну, вручила верительные грамоты в МИД Украины и начала обсуждение того, как мы можем поддержать Украину" , – говорится в сообщении.
Добавим
Бринк был предложен президентом Байденом на должность посла США в Украине 25 апреля 2022 года, единогласно подтвержден Сенатом США 18 мая 2022 года, где впоследствии прибыла в Киев 29 мая 2022 года.
Напомним
Американский Сенат единогласно утвердил дипломата Бриджит Бринк в должности посла США в Украине, положив конец трехлетнему периоду без утвержденного посланника в Киеве.
Наш першочерговий пріоритет – допомогти Україні захиститися. У цей День пам’яті я вшанувала тих, хто загинув, захищаючи свою країну, вручила вірчі грамоти в @MFA_Ukraine та розпочала обговорення того, як ми можемо підтримати Україну. pic.twitter.com/h8heA5ZyNy— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) May 30, 2022