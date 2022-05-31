Сколько прибыли может потерять россия из-за нефтяного эмбарго ЕС - анализ Bloomberg

КИЕВ. 31 мая. УНН. Издание Bloomberg проанализировало, сколько потеряет россия прибыли от нефтяного эмбарго ЕС, пишет УНН.

Детали

По подсчетам Bloomberg, российский диктатор владимир путин может потерять около 10 миллиардов долларов в год от экспорта нефти из-за запрета со стороны ЕС. Это потому, что россия будет вынуждена продавать свою нефть со скидкой в ​​Азию, где она уже переходит из рук в руки, примерно на 34 доллара за баррель дешевле, чем цена на фьючерсы на Brent.

Прекращение поставок через северную ветвь нефтепровода "Дружба" в Польшу и Германию приведет к сокращению еще на 12 миллиардов долларов. Как отмечает издание, россия и дальше будет зарабатывать около 6 миллиардов долларов на экспорте в Венгрию, Словакию и Чехию через южные ветви "Дружбы".

Как отмечает Bloomberg, в прошлом году россия доставляла в Европу около 720 тысяч баррелей сырой нефти в сутки через нефтепровод "Дружба". Для сравнения, объемы перевозки нефти из портов Балтийского, Черного и Арктического моря составляют 1,57 млн ​​баррелей в сутки.

Ранее

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в ЕС договорились о частичном запрете на импорт нефти из рф. Кроме того, лидеры стран блока поддержали решение отключить от системы SWIFT крупнейший российский банк "Сбербанк".