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Заявку Украины на вступление в ЕС рассмотрят на следующем саммите в июне

Заявку Украины на вступление в ЕС рассмотрят на следующем саммите в июне

КИЕВ. 31 мая. УНН. Заявка Украины на вступление в Европейский Союз будет рассмотрена уже на следующем саммите ЕС в июне, говорится в выводах заседания Евросовета, пишет УНН.

Цитата

"Европейский совет принимает во внимание подготовку выводов Еврокомиссии по заявке Украины на членство в ЕС, а также Республики Молдова и Грузии, и вернется к этому вопросу на своем июньском заседании", - говорится в выводах саммита.

Детали

Также указано, что Европейский Союз и его государства-члены активизируют свои усилия по налаживанию контактов с третьими странами, чтобы поддержать Украину во всех этих аспектах, противодействовать ложному российскому нарративу и манипулированию информацией, а также предотвращать уклонение и обход санкций.

Дополнение

9 мая Украина заполнила и передала Еврокомиссии финальную часть опросника относительно членства в ЕС. Положительного решения ожидают в июне.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина
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