Япония не уйдет из проекта "Сахалин-2", даже если попросят – министр

КИЕВ. 31 мая. УНН. Министр промышленности и экономики Японии Коичи Хагиуда заявил, что страна не уйдет из проекта "Сахалин-2", даже если попросят. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Reuters.

Детали

Во время заседания парламентского комитета Хагиуда подчеркнул, что хоть земля для проекта принадлежит россии, но завод является собственностью японского правительства и компаний.

Контекст

В начале мая Япония объявила, что планирует постепенно отказаться от российской нефти. В 2021 году, например, на россию приходилось 3,6 процента японского импорта сырой нефти.

Проект "Сахалин-2", по которому предусмотрено поэтапное освоение Пильтун-Астохского нефтяного и Лунского газового месторождений, является, как отметил премьер-министр Японии Фумио Кисида, "жизненно важным" для энергетической безопасности страны.

Ранее

Европейский Союз во время саммита Европейского совета в понедельник, 30 мая, договорился о частичном запрете на импорт российской нефти. После этого цены на энергоноситель в начале азиатской торговли во вторник выросли.