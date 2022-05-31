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Депутаты собрали подписи о выражении недоверия Денисовой

Депутаты собрали подписи о выражении недоверия Денисовой

Людмила Денисова

КИЕВ. 31 мая. УНН. Народные депутаты собрали подписи о выражении недоверия Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой. Об этом в Telegram сообщила спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук, информирует УНН.

Цитата

"Депутаты собрали подписи о выражении недоверия Уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой", – написала Палийчук.

Напомним

Вчера, 30 мая, омбудсмен Людмила Денисова заявила, что народные депутаты намерены выразить ей недоверие.

"По моей информации, Офис президента не устраивает моя такая активность, как омбудсмена, активная деятельность направлена ​​на сбор и анализ информации о нарушении прав человека на временно оккупированных территориях. Я считаю, что такие действия власти не законны", – сказала Денисова.

Источник: УНН
Теги: Людмила Денисова
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