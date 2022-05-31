Санкции против представителей рпц, увольнение Омбудсмена, повестки в суд через "Дія": ВР собирается на заседание

КИЕВ. 31 мая. УНН. Верховная Рада собирается на очередное заседание. Планируется рассмотрение изменений в Бюджет-2022, законопроектов об уведомлении участников судебного процесса о рассмотрении дела через "Дія", дистанционное голосование в ВР, обращение в СНБО относительно санкций против представителей рпц. Также ожидается внесение вопроса об увольнении Омбудсмена, сообщает народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня будет одиннадцатое пленарное заседание после начала войны. Начнут с выступления Президентки Словакии Зузаны Чапутовой", - сообщил Железняк в Telegram.

Детали

Далее, по словам нардепа, в повестке дня в частности будет следующее:

7413 – увеличение расходов Бюджета на 287 млрд грн, в том числе дополнительные деньги на программу «єПідтримка» // в целом

7363 – поддержка волонтерской деятельности, в том числе предоставление правовой, финансовой, организационной, методической, информационной помощи волонтерам // за основу

7364 – изменения налогового законодательства, направленные на поддержание волонтерской деятельности // за основу

7280 – определение исчерпывающего перечня обстоятельств, при которых не распространяются ограничения относительно допустимой стоимости полученных подарков // в целом

7394 – обращение ВРУ к ЮНЕСКО об исключении рф

7401 – содействие переработке зерновых в Украине путем обеспечения благоприятных условий для производства спирта этилового денатурированного и биоэтанола // в целом

7347 - прекращение аудиторской деятельности в Украине аудиторов и субъектов аудиторской деятельности, которые связаны с рф. Также упрощение условий аудита и аудиторской деятельности // в целом

7325 – на период военного состояния остановка действия положений о длительности образовательного процесса и количестве учащихся в классе. Также продление действия договоров с директорами школ // за основу

5656 – урегулирование вопроса отнесения в государственный и местные бюджеты административного сбора за государственную регистрацию в сфере градостроительной деятельности // в целом

7307 – ускорение процедур аренды для размещения предприятий оборонно-промышленного комплекса // в целом

7129 – дистанционное голосование в ВРУ // за основу

7402 – упрощение в условиях военного состояния приобретения контроля государством над предприятиями, учреждениями, организациями, принадлежащими к сфере управления министерств, других центральных органов исполнительной власти, хозяйственными обществами // за основу

7345 – особенности деятельности Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания во время военного положения // за основу

7332 – обращение к СНБО по применению персональных санкций против представителей РПЦ (8 человек)

4225 – введение термина Национального военного мемориального кладбища и определение особенностей его правового статуса на законодательном уровне // в целом

7342 – приобретение за счет денег на счетах АРМА военных облигаций // в целом

5864 – установление 28 июля государственного праздника «День Украинской Государственности»

6070-1 – порядок регистрации сельскохозяйственной техники // в целом

7310 – введение упрощенного порядка установления фактов рождения или смерти лица в пределах территории, на которой действует военное или чрезвычайное положение // за основу

7315 - возможность предоставления информации о суде, предмете иска, месте, дате и времени судебного заседания, с использованием Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе с использованием «Дия» // за основу

7367 - обязательное обеспечение журналистов в районе ведения военных (боевых) действий средствами, предназначенными для защиты от поражений огнестрельного оружия, а также обязательное страхование // за основу

6485 – создание условий для внедрения комплексной термомодернизации зданий

"Вопрос об увольнении омбудсмена в повестке дня появится тоже", - отметил Железняк.

Дополнение

Депутаты собрали подписи о выражении недоверия Омбудсмену Денисовой.