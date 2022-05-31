Абрамович и другие российские миллиардеры оспаривают санкции против них в суде ЕС

КИЕВ. 31 мая. УНН. Российский миллиардер Роман Абрамович оспаривает санкции, которые против него ввел Брюссель, в Европейском суде общей юрисдикции. Аналогичные иски к Совет ЕС подали также миллиардеры Виктор Рашников, Михаил Фридман, Петр Авен и другие попавшие под ограничения предприниматели, пишет УНН со ссылкой на Forbes.

Детали

О том, что Абрамович решил обжаловать введенные против него санкции, свидетельствуют записи из картотеки суда. Заявление о возбуждении производства зарегистрировано 25 мая. Кроме него, Брюссель также наложил ограничения на основного акционера Магнитогорского металлургического комбината миллиардера Виктора Рашникова, который также отрицает попадание в санкционный список в соответствующем заявлении от 24 мая.

В то же время, в Европейский суд подал иск миллиардер Михаил Фридман, за день до этого — миллиардер Петр Авен.

В течение мая соответствующие заявления подали также российская госкорпорация ВЭБ.РФ и ее глава Игорь Шувалов, зять главы МИД россии Сергея Лаврова Александр Винокуров, бизнесмены Дмитрий Пумпянский, Вадим Мошкович, Игорь Кесаев, Андрей Мельниченко, Дмитрий Мазепин, пишет Forbes.

Одним из первых, кто подал иск в Европейский суд, был миллиардер Алишер Усманов, персональные санкции против которого Брюссель ввел 28 февраля.

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