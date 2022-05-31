Повестки в суд через "Дія": что предлагают изменить в законодательстве

КИЕВ. 31 мая. УНН. Верховная Рада сегодня, как ожидается, рассмотрит изменения в законодательство о судопроизводстве. Ими предлагается разрешить высылать сообщения о судах через сервис государственных услуг "Дія", пишет УНН.

Детали

Речь идет о законопроекте о внесении изменений в ЗУ "О судоустройстве и статусе судей" по осуществлению судопроизводства в условиях военного или чрезвычайного положения, который зарегистрировал коллектив депутатов под №7315 еще 26 апреля.

Авторы отмечают: в условиях военного положения труднее стало информировать участников судебного процесса о заседании. В том числе по почте.

Поэтому они предлагают разрешить делать это и через "Дія".

Целью законопроекта, таким образом, является "введение дополнительного сообщения участников судебного процесса о рассмотрении дела с использованием Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения портала "Дія".

Также, как указано в пояснительной записке, предусматривается разрешение получения стороной по делу через это приложение судебного решения, исполнительного документа.

"Предоставление в таком виде информации не будет иметь статус официального сообщения, но участник судебного процесса будет проинформирован и сможет в дальнейшем принять необходимые меры для защиты своих прав и интересов", - указывают разработчики законопроекта.

Также предлагается введение возможности проведения собрания судей дистанционно в режиме видеоконференции во время действия военного или чрезвычайного положения, а также во время действия карантина из-за COVID-19.

Дополнение

Верховная Рада собирается на очередное заседание. Планируется рассмотрение изменений в Бюджет-2022, законопроекты об уведомлении участников судебного процесса о рассмотрении дела через "Дія", дистанционное голосование в ВР, обращение в СНБО относительно санкций против представителей рпц. Также ожидается внесение вопроса об увольнении Омбудсмена.