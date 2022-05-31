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Дистанционного голосования в ВР не будет: депутаты провалили вопрос

Дистанционного голосования в ВР не будет: депутаты провалили вопрос

КИЕВ. 31 мая. УНН. Верховная Рада на заседании провалила голосование по включению в повестку дня законопроекта о дистанционном голосовании, сообщают из депутатского корпуса, пишет УНН.

Цитата

"Дистанционного голосования в ВРУ не будет. Законопроект #7129 даже не включили в повестку дня - 178 голосов (из них только 160 СН)", - написал нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

То же сообщает и нардеп Алексей Гончаренко.

Дополнение

Верховная Рада проводит очередное заседание. Планируется рассмотрение изменений в Бюджет-2022, законопроекты об уведомлении участников судебного процесса о рассмотрении дела через "Дія", дистанционное голосование в ВР, обращение в СНБО относительно санкций против представителей рпц. Также ожидается внесение вопроса об увольнении Омбудсмена.

Источник: УНН
Теги: ВР
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