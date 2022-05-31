Новости: Политика
31 мая 2022, 14:39 • Юлия Шрамко • 7110
Рада берется за рассмотрение увольнения Омбудсмена - нардеп
КИЕВ. 31 мая. УНН. Верховная Рада на заседании сегодня приступает к рассмотрению вопроса увольнения Уполномоченной ВР по правам человека Людмилы Денисовой, сообщает народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, пишет УНН.
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"Рада переходит к рассмотрению увольнения Омбудсмена (Денисовой). На рассмотрении вопроса присутствует с докладом вице-премьер Верещук с критикой работы Омбудсмена", - указал нардеп.
Дополнение
Депутаты «Слуги народа» на заседании фракции единогласно решили инициировать высказывание Уполномоченной по правам человека Людмиле Денисовой недоверия с последующим уходом с поста. О причинах таких действий написал в своем Facebook нардеп от СН Павел Фролов.
Источник: УНН
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