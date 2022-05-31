ВР уволила Людмилу Денисову с должности омбудсмена

КИЕВ. 31 мая. УНН. Верховная Рада проголосовала за увольнение Людмилы Денисовой с должности уполномоченного по правам человека. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

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"Рада уволила с должности омбудсмена по правам человека Людмилу Денисову. За проголосовало – 234 депутатов. Назначения сегодня не было", – написал Железняк.

Напомним

Вчера, 30 мая, омбудсмен Людмила Денисова заявила, что народные депутаты намерены выразить ей недоверие.

"По моей информации, Офис президента не устраивает моя такая активность, как омбудсмена. Активная деятельность направлена ​​на сбор и анализ информации о нарушении прав человека на временно оккупированных территориях. Я считаю, что такие действия власти не законны", – сказала Денисова.