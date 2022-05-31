Украина приветствует предоставление зеленого света шестому пакету санкций ЕС, но не скрывает разочарования
КИЕВ. 31 мая. УНН. Министерство иностранных дел Украины приветствует предоставление Европейским Советом зеленого света для шестого пакета санкций ЕС против российской федерации, включающего важное решение о введении эмбарго на покупку российской нефти. Об этом говорится в заявлении, обнародованном во вторник пресс-службой МИД, передает УНН.
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“Украина работала на всех уровнях, чтобы шестой санкционный пакет стал реальностью... Нефтяное эмбарго ускорит ход счетчика обратного отсчета до краха российской экономики и военной машины”, — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, которого цитирует пресс-служба.
Детали
В то же время отмечается, что МИД “разочарован тем, что из-за сопротивления Венгрии относительно нефтяного эмбарго его одобрение слишком затянулось во времени и оставило исключение для турбопроводных поставок”. Впрочем, МИД Украины приветствовал усилия партнеров, прежде всего, руководства Европейского Совета и Европейской Комиссии, которые позволили принять эти критически важные решения.
“Рассчитываем, что уже к концу 2022 года россия потеряет до 90% своего нефтяного экспорта в Европу. Это значит, что российская военная машина не получит десятки миллиардов долларов на войну против Украины. Приняв решение о нефтяном эмбарго, ЕС не только усложнит финансирование кремлем агрессии рф, но и укрепит свою энергетическую безопасность, — подчеркнули в дипведомстве.
Как отмечают в пресс-службе, шестой пакет санкций ЕС также включает важные санкции, на которых давно настаивала Украина: отключение Сбербанка от SWIFT, запрет вещания трех российских телеканалов и индивидуальные санкции против российских физических и юридических лиц, причастных к военным преступлениям в Украине.
“МИД Украины призывает ЕС немедленно приступить к подготовке седьмого пакета санкций против рф, который будет включать запрет на другие виды российского экспорта и другие ограничительные меры. Украинская сторона уже передала соответствующие предложения”, — подчеркнули дипломаты.
Напомним
Лидеры ЕС на саммите 30 мая достигли политической договоренности по частичному нефтяному эмбарго против россии, позволив “временные” поставки через трубопроводы.
Лидеры Европейского Союза “принципиально” договорились о новом пакете санкций против россии, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. Она подчеркнула, что ЕС приостановит импорт до 90% российской нефти до конца года.