Украине нужны реальные "практики", а не "теоретики" с хорошими презентациями - Гарбарук

КИЕВ. 31 мая. УНН. Украине нужны специалисты, которые имеют практические навыки руководить теми или иными процессами в экономике. Такое заявление в интервью журналисту Василию Климчуку сделал международный эксперт, экономист Игорь Гарбарук, передает УНН.



Он подчеркнул – несмотря на такую ​​необходимость, чаще видит только “теоретиков” с хорошими презентациями.

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“Пока я вижу очень много “хорошо говорящих теоретиков”, у них шикарные презентации, они говорят на профессиональном английском языке, а когда начинают работать руками – у них ничего не получается”, – считает Гарбарук.

По его мнению, сейчас Украине нужны “практики”, а не “теоретики”, потому что страна нуждается в восстановлении как в физическом смысле, так и в плане экономики. Для этого нужно внедрять "план Маршалла", о котором недавно говорил председатель комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

“Я действительно всегда руководствуюсь профессиональными, а не публичными характеристиками. Вы знаете мою историю декабрьскую – человека нужно оценивать по его профессиональным достижениям. То, что он (Гетманцев – ред.) кому-то нравится или нет – это нормально (...).

Однако я согласен с ним, что Украину должны восстанавливать украинцы, рассчитывать на то, что Европа нам поможет, не стоит, рассчитывайте на собственный бизнес, который будет работать. Почему сегодня говорят о плане Маршалла? Поскольку это был план для западной Германии, мы видим, к чему привела политика советского союза в восточной Германии и к чему привела политика западных партнеров в западной Германии. Мы видим Северную Корею и Южную Корею, пример Израиля, фактически живущего десятки лет в состоянии войны, видим Японию, которая была уничтожена после Второй мировой войны.

Поэтому сегодня ключевая задача перед ОП и КМУ, кроме победы над рф, – действительно создать те структуры, которые уже будут четко работать над тем, куда мы идем, и кто вместе с нами будет работать. Потому что политика, что какая-то отдельная страна будет восстанавливать тот или иной регион… Ну, тогда у нас в стране будет немного Британии, немного Австрии и немного Германии”, - подчеркнул Гарбарук.

Напомним

Недавно глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что план Маршалла в отношении Украины нужно реализовывать уже сейчас, и делать это за счет развития военно-промышленного комплекса и его релокации в западный регион, сельскохозяйственной переработки и расширения производств предприятий, ориентированных на рынок ЕС, на котором сейчас сняты квоты.