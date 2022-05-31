Верховная Рада призвала исключить россию из ЮНЕСКО

КИЕВ. 31 мая. УНН. Верховная Рада обратилась к ООН по вопросам образования, науки и культуры с требованием лишить россию статуса государства-члена ЮНЕСКО. Об этом сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, информирует УНН.

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"Мы обращаемся к Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) с требованием безотлагательно рассмотреть возможность лишения рф статуса государства-члена ЮНЕСКО. россия продолжает обстреливать Украину и разрушать объекты наследия в большинстве регионов государства. По последним данным, было повреждено или уничтожено уже более 250 культурных памятников. Это церкви, музеи, памятники, заповедники, дома культуры, театры, библиотеки и исторические здания", – говорится в сообщении.

Добавим

Соответствующий проект постановления №7394 ВР поддержала сегодня. В нем отмечено, что действия страны-агрессора являются абсолютным нигилизмом норм международного гуманитарного права и здравого смысла.

Напомним

Российские оккупанты совершили 367 военных преступлений против культурного наследия Украины.