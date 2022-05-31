Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,50 0,1828 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В Украине осенью цены на мясо вырастут на четверть, а зерно – на 50%
В Украине осенью цены на мясо вырастут на четверть, а зерно – на 50%
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
3615

Зеленский встретился с президентом Словакии

Зеленский встретился с президентом Словакии

КИЕВ. 31 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретился с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Об этом глава украинского государства сообщил в своем Telegram, передает УНН.

Цитата

“Сегодня встречаюсь с Президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Наши страны объединяют общие ценности. Спасибо за мощную поддержку и солидарность с украинским народом”, – написал Зеленский.

Дополнение

Президент Словакии Зузана Чапутова посетила Ирпень и Бородянку в Киевской области.

Отметим, что 12 мая Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Чапутовой, во время которого затронул вопрос импорта горючего со Словакией и пригласил коллегу в Украину.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.