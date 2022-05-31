Зеленский встретился с президентом Словакии

КИЕВ. 31 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретился с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Об этом глава украинского государства сообщил в своем Telegram, передает УНН.

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“Сегодня встречаюсь с Президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Наши страны объединяют общие ценности. Спасибо за мощную поддержку и солидарность с украинским народом”, – написал Зеленский.

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Президент Словакии Зузана Чапутова посетила Ирпень и Бородянку в Киевской области.

Отметим, что 12 мая Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Чапутовой, во время которого затронул вопрос импорта горючего со Словакией и пригласил коллегу в Украину.