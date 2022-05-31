Связанным с рф аудиторам запретили работу в Украине

КИЕВ. 31 мая. УНН. Верховная Рада сегодня проголосовала за прекращение аудиторской деятельности в Украине аудиторов и субъектов аудиторской деятельности, которые связаны с рф. Также упрощены условия аудита и аудиторской деятельности, сообщила нардеп из профильного комитета Виктория Кинзбурская в Telegram, пишет УНН.



Речь идет о принятом в целом проекте закона о внесении изменений в Закон Украины "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности" по обеспечению аудиторской деятельности на период действия военного положения и послевоенного восстановления экономики (№ 7347).

Детали

"Целью законопроекта является создание правовых механизмов защиты экономических интересов государства, в частности, путем ограничения доступа к сведениям о финансовой деятельности украинских предприятий тех субъектов аудиторской деятельности, конечными бенефициарными собственниками (контролерами) которых являются граждане страны, осуществляющей вооруженную агрессию против Украины", - объясняют разработчики.

В частности, законопроект предусматривает исключение из Реестра и невключение в него аудиторов и субъектов аудиторской деятельности аудиторов, которые:

имеют гражданство страны, осуществляющую вооруженную агрессию против Украины,

включены в соответствующие публичные реестры страны, осуществляющую вооруженную агрессию против Украины,

работают или имеют собственность, осуществляют управление аудиторскими фирмами, зарегистрированными в стране, осуществляющей вооруженную агрессию против Украины,

субъектов аудиторской деятельности, имеющих в составе учредителей (участников, акционеров) прямо или косвенно граждан или субъектов хозяйствования страны, осуществляющей вооруженную агрессию против Украины,

субъектов аудиторской деятельности, которые являются участниками сети, зарегистрированной на территории страны, осуществляющей вооруженную агрессию против Украины.

Также им упрощаются требования к внутренней организации субъектов аудиторской деятельности, которые имеют право проводить обязательный аудит финансовой отчетности предприятий, временно прекращаются проверки по контролю качества аудиторских услуг субъектов аудиторской деятельности, а также неприменяется ответственность за нарушения, в частности, по представлению сведений об аудиторе и субъекте аудиторской деятельности для обнародования в Реестре, обнародованию отчетов субъектами аудиторской деятельности, уплате взносов в пользу ОСНАД и АЮУ и т.д.

Учитывая риск углубления дефицита кадров, упрощается процедура вхождения аудиторов в профессию и прохождение непрерывного профессионального обучения.

Дополнение

В Украине создали комиссию по аудиту ущерба, нанесенного рф.