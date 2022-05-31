Связанным с рф аудиторам запретили работу в Украине
КИЕВ. 31 мая. УНН. Верховная Рада сегодня проголосовала за прекращение аудиторской деятельности в Украине аудиторов и субъектов аудиторской деятельности, которые связаны с рф. Также упрощены условия аудита и аудиторской деятельности, сообщила нардеп из профильного комитета Виктория Кинзбурская в Telegram, пишет УНН.
Речь идет о принятом в целом проекте закона о внесении изменений в Закон Украины "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности" по обеспечению аудиторской деятельности на период действия военного положения и послевоенного восстановления экономики (№ 7347).
Детали
"Целью законопроекта является создание правовых механизмов защиты экономических интересов государства, в частности, путем ограничения доступа к сведениям о финансовой деятельности украинских предприятий тех субъектов аудиторской деятельности, конечными бенефициарными собственниками (контролерами) которых являются граждане страны, осуществляющей вооруженную агрессию против Украины", - объясняют разработчики.
В частности, законопроект предусматривает исключение из Реестра и невключение в него аудиторов и субъектов аудиторской деятельности аудиторов, которые:
- имеют гражданство страны, осуществляющую вооруженную агрессию против Украины,
- включены в соответствующие публичные реестры страны, осуществляющую вооруженную агрессию против Украины,
- работают или имеют собственность, осуществляют управление аудиторскими фирмами, зарегистрированными в стране, осуществляющей вооруженную агрессию против Украины,
- субъектов аудиторской деятельности, имеющих в составе учредителей (участников, акционеров) прямо или косвенно граждан или субъектов хозяйствования страны, осуществляющей вооруженную агрессию против Украины,
- субъектов аудиторской деятельности, которые являются участниками сети, зарегистрированной на территории страны, осуществляющей вооруженную агрессию против Украины.
Также им упрощаются требования к внутренней организации субъектов аудиторской деятельности, которые имеют право проводить обязательный аудит финансовой отчетности предприятий, временно прекращаются проверки по контролю качества аудиторских услуг субъектов аудиторской деятельности, а также неприменяется ответственность за нарушения, в частности, по представлению сведений об аудиторе и субъекте аудиторской деятельности для обнародования в Реестре, обнародованию отчетов субъектами аудиторской деятельности, уплате взносов в пользу ОСНАД и АЮУ и т.д.
Учитывая риск углубления дефицита кадров, упрощается процедура вхождения аудиторов в профессию и прохождение непрерывного профессионального обучения.
Дополнение
В Украине создали комиссию по аудиту ущерба, нанесенного рф.