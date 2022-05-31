В Украине упростили передачу в аренду имущества Укроборонпрома

КИЕВ. 31 мая. УНН. Верховная Рада сегодня приняла в целом правительственный законопроект, которым упрощается процедура передачи в аренду имущества предприятий концерна ДК “Укроборонпром” для размещения производства, необходимого для армии, сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Детали

Этот законопроект №7307 предусматривает, как сообщается, что договор аренды будет заключаться на срок действия военного положения и 3 месяца после его прекращения или отмены. Что касается размера арендной платы, то она определяется по договоренности сторон и соглашается уполномоченным субъектом управления, но не может составлять менее 1% балансовой стоимости объекта аренды.

Передача такого имущества в субаренду запрещается.

Арендатором имущества не могут быть граждане государства-агрессора, лица, прямо или косвенно контролируемые резидентами государства-агрессора, агрессором, или действующие в их интересах, конечные бенефициарные собственники, учредители (участники, акционеры) являются резидентами иностранного государства, признанного согласно с законом государством-оккупантом и/или государством-агрессором.

Также передача имущества предприятий концерна ГК “Укроборонпром” в аренду не требует:

внесения информации о потенциальном объекте аренды в электронную торговую систему;

опубликования информации о потенциальном объекте аренды в системе;

размещения в системе объявления о передаче имущества в аренду и проведении аукциона на право аренды имущества.

Дополнение

Арендаторам госимущества дали льготы на время войны.