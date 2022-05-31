"Харьковские соглашения": суд разрешил спецрасследование по Азарову

КИЕВ. 31 мая. УНН. Суд разрешил специальное досудебное расследование в отношении бывшего Премьер-министра Украины Николая Азарова по делу о принятии "Харьковских соглашений", передает УНН со ссылкой на Офис генпрокурора.

Цитата

“Печерский районный суд города Киева предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего премьер-министра Украины в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им государственной измены (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, экс-глава правительства, действуя совместно и по предварительному сговору с бывшим президентом Украины, в нарушение Конституции Украины и Закона Украины “О международных договорах Украины”, подписал распоряжение об одобрении так называемых “Харьковских соглашений” в пользу российской федерации, которыми было продлено на 25 лет срок пребывания Черноморского Флота рф на территории Украины.

В результате таких действий были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск российской федерации на территории Украины, их переоснащение и модернизация и в дальнейшем — вторжение вооруженных сил российской федерации и оккупации ими АР Крым и Севастополя.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Государственного бюро расследований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Азарову сообщили о подозрении в госизмене из-за Харьковских соглашений

Контекст

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности Украины выяснить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений в 2010 году и действия более 230 народных депутатов 6 созыва.

Соглашение между Украиной и российской федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота рф на территории Украины было подписано 21 апреля 2010 года в Харькове главами двух государств.

В соответствии с соглашением срок пребывания Черноморского флота российской федерации в Севастополе был продлен с 2017 по 2042 год с автоматическим продлением на 5 лет, если любая сторона не выразит возражения и установлена ​​арендная плата. Оплата за пребывание флота состоит из ежегодных платежей в 100 миллионов долларов США в год.