Узаконил похищение: МИД осуждает приказ путина об упрощенном приеме в гражданство рф украинских детей-сирот

КИЕВ. 31 мая. УНН. Министерство иностранных дел Украины осуждает приказ диктатора владимира путина об упрощенной процедуре предоставления российского гражданства украинским детям-сиротам. Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства, передает УНН.

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“Рассматриваем указ президента российской федерации об упрощении приема в российское гражданство украинских детей-сирот или оставшихся без родительской опеки как попытку кремля легализовать незаконное перемещение на территорию рф украинских детей с временно оккупированных российской армией территорий Украины. Своим указом владимир путин фактически узаконил похищение детей с территории Украины”, – говорится в заявлении.

Детали

Отмечается, что действия рф грубо нарушают Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, которая предусматривает обязательство государства-оккупанта не изменять гражданский статус детей, а также Конвенцию ООН о правах ребенка от 1989 года. По международному праву действия россии могут также квалифицироваться как насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.

С начала широкомасштабного вторжения на территорию Украины российские захватчики принудительно переместили на территорию россии сотни тысяч граждан Украины, в том числе и украинских детей.

Совершенные российскими чиновниками и военнослужащими самые тяжкие международные преступления против детей на территории Украины будут расследованы, а виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности. россии не удастся избежать строжайшей ответственности.

Украина будет принимать все возможные меры, в том числе на международном уровне, для обеспечения защиты прав и интересов похищенных украинских детей и их возвращения на Родину.

“Призываем международное сообщество принять решительные меры против москвы, в частности усилить санкционное давление, чтобы заставить ее прекратить агрессию против Украины и дерзкие нарушения международного права”, – отметили в Министерстве иностранных дел.

Дополнение

30 мая пути упростил предоставление гражданства рф для украинских детей-сирот.



Согласно указу, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также недееспособные лица, имеющие гражданство Украины, в упрощенном порядке могут получить гражданство рф.

В частности, на территорию россии вывезено почти 200 000 тысяч украинских детей.