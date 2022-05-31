Зеленский: ситуация на Востоке сложная из-за нехватки соответствующего оружия

КИЕВ. 31 мая. УНН. Ситуация на Востоке Украины остается сложной из-за нехватки соответствующего оружия для украинской армии. Об этом на совместном брифинге с Президентом Словакии Зузаной Чапутовой заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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“Что касается планов рф, то нам все равно, какие у них планы. На Востоке нам тяжело из-за недостатка количества соответствующего оружия. Мы не привязываемся к датам деоккупации. Мы привязаемся к людям. Если наши планы по деоккупации будут связаны с десятками тысяч погибших наших людей, то мы будем ждать соответствующее оружие, чтобы сохранить по максимуму наших людей. Именно они деоккупируют территории. Ибо эти территории без живых украинцев нам, честно говоря, не в приоритете”, – заявил Зеленский.

Детали

По словам Главы государства, оккупанты сосредоточили на Востоке Украины самое большее количество военной техники, формирований, батальонов российской федерации и сепаратистских группировок.

“О планах российской федерации, привязаных к датам, к символам, или еще к чему-то – мы многое с вами слышали. Иногда этому государству это не удается. В Украине не удалось, хотя они уверяли всех и за три дня захватить Киев и другие наши города. К сожалению, некоторые наши города были оккупированы. Мы считаем, временно оккупированные… Наши планы ясны: мы будем деокупировать всю нашу территорию, которая принадлежит исторически нам. Это наш план”, – подчеркнул Президент Украины.

Дополнение

В Министерстве обороны Украины сообщили, что в Донецкой и Луганской областях бои достигли максимальной интенсивности. Самые ожесточенные бои идут на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях.