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"Российская пропаганда несет смерть": Ткаченко рассказал о санкциях ЕС против российских телеканалов

"Российская пропаганда несет смерть": Ткаченко рассказал о санкциях ЕС против российских телеканалов

КИЕВ. 31 мая. УНН. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко прокомментировал отключение трех российских пропагандистских телеканалов. Речь идет о Russia-24, RTR Planeta и TV center International. Об этом рассказал Ткаченко во время телемарафона, сообщает УНН.

Цитата 

"Мы работали над этим пакетом достаточно долго, более 2 месяцев. К сожалению, это решение, которое было сегодня принято не полное, потому что список каналов был вдвое больше. Но это первый шаг для того, чтобы российская пропаганда не распространялась в Европе. Будем последовательно ее искоренять, это принципиально, потому что она несет смерть. Признание этого в Европе важно с точки зрения того, что мы делаем невозможным в дальнейшем тот хаос и ложь, которые несут за собой российские официальные каналы, - рассказал министр.

Напомним 

Как отмечается, лидеры государств-членов Европейского Союза на саммите 30 мая согласовали шестой санкционный пакет против россии. В частности, согласованные санкции охватывают полную блокировку вещания в Евросоюзе трех крупных российских государственных пропагандистских каналов. 

Европейский совет вместе со странами G7 готовы предоставить Украине 9 млрд евро финансовой помощи.

Источник: УНН
Теги: санкции, пропаганда, война с Россией
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