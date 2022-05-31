В ОПЕК изучают возможность приостановить участие россии в сделке по добыче нефти – WSJ

КИЕВ. 31 мая. УНН. Некоторые члены ОПЕК изучают идею приостановки участия России в сделке по добыче нефти, так как западные санкции и частичное эмбарго в Европе начинают подрывать возможности Москвы по увеличению добычи. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов ОПЕК, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, освобождение россии от обязательств по добыче нефти может открыть путь для Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и других производителей, входящих в Организацию стран-экспортеров нефти, к значительному увеличению объемов добычи нефти, - путь, который поддерживают США и европейские страны, на фоне того как вторжение рф в Украину привело к взлету цен на нефть выше 100 долларов за баррель.

Один из трех крупнейших производителей нефти в мире, россия в прошлом году договорилась с ОПЕК и девятью странами, не входящими в ОПЕК, о ежемесячном увеличении объемов добычи нефти. Однако сейчас ожидается, что в этом году ее добыча снизится примерно на 8%, отмечает WSJ. Журналисты не знают, согласится ли россия на исключение из установленных соглашением целевых показателей добычи.

Пока нет официального призыва к странам ОПЕК по увеличению добычи нефти для компенсации возможного дефицита из-за ситуации в россии, но некоторые члены ОПЕК в Персидском заливе начали планировать увеличение добычи в ближайшие несколько месяцев, сообщили WSJ делегаты.

Напомним

Лидеры ЕС на саммите 30 мая достигли политической договоренности относительно частичного нефтяного эмбарго против россии, позволив “временные” поставки через трубопроводы.

Лидеры Европейского Союза “принципиально” договорились о новом пакете санкций против россии, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. Она подчеркнула, что ЕС приостановит импорт до 90% российской нефти до конца года.