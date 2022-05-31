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Я благодарен ей, настоящему другу Украины: Зеленский о встрече с президентом Словакии

Я благодарен ей, настоящему другу Украины: Зеленский о встрече с президентом Словакии

КИЕВ. 31 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении рассказал, что 31 мая во время встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой говорил о дальнейшей санкционной политике ЕС, оборонном сотрудничестве и европейском движении Украины, передает УНН.

Цитата

“Последующую санкционную политику Евросоюза обсудил с президенткой Словакии Зузаной Чапутовой. Я благодарен ей, настоящему другу Украины, за сегодняшний визит в Киев, за предметные переговоры и за вдохновенное выступление в Верховной Раде. Словакия из первых дней полномасштабной войны стала одним из наших важнейших партнеров в оборонной сфере. И будем продолжать это сотрудничество”, — сказал Зеленский.

Президент отметил, что они говорили о европейском движении Украины.

“Госпожа Зузана лично помогает ускорить интеграцию нашего государства. И мы всегда будем за это благодарны. Готовим и решения для более эффективного управления процессами на границе наших государств. В частности, общий таможенный контроль. На начале визита в Украину Президентка Словакии посетила Ирпень и Бородянку и собственными глазами увидела разрушения, сделанные русской армией. Каждого и каждую, кто видит это собственными глазами, уже не надо убеждать, почему россия должна понести максимальную ответственность за эту войну. Я верю, что Словакия предоставит всю необходимую помощь, чтобы привлечь к ответственности всех российских военных преступников и чтобы отстроить после войны все, что они разрушили”, — подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Отметим, что 12 мая Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Чапутовой, во время которого затронул вопрос импорта горючего со Словакией и пригласил коллегу в Украину.

Источник: УНН
Теги: Украина, Словакия
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