Госдеп: США усилят санкции против рф из-за попыток присоединить Херсонскую область

КИЕВ. 1 июня. УНН. США обеспокоены попытками рф “установить институционный контроль над суверенными территориями Украины, особенно в Херсонской области”. Вашингтон будет ужесточать санкции против россии за преступные действия, информирует УНН со ссылкой на брифинг спикера Госдепартамента США Неда Прайса.

Детали

Прайс подчеркнул, что кремль, очевидно, рассматривает несколько подходов: “от признания так называемых „народных республик“, как россия уже сделала, применив силу в Донецке и Луганске, до попытки аннексии, как сделала в Крыму”.

По словам пресс-секретаря Государственного департамента, поскольку эти сценарии уже известны, то США начинают бить тревогу на опережение.

Напомним

Лидеры стран Евросоюза договорились на внеочередном саммите ввести частичное эмбарго на импорт российской нефти через порты и отключить от системы SWIFT крупнейший российский банк “Сбербанк”.