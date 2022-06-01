Посол США в ООН: мы дали понять сразу, что Украина получит только оборонное оружие

КИЕВ. 1 июня. УНН. Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что администрация президента США Джо Байдена “с в первого дня дала понять”, что предоставит Украине оборонное оружие только для борьбы с россией. Об этом она заявила на брифинге в ООН, передает УНН.

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“Мы не предоставляем ни одного оружия, которое позволило бы украинцам атаковать россию изнутри Украины. И президент Байден ясно дал понять, что мы не собираемся становиться стороной в войне”, — сообщила посол.

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Она подчеркнула, что США будут поддерживать усилия Украины по защите собственного суверенитета и собственной территориальной целостности.

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