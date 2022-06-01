США не будут пытаться устранить режим путина, а продолжат поддержку Украины - Байден

КИЕВ. 1 июня. УНН. Соединенные Штаты не будут пытаться свергнуть режим российского диктатора владимира путина в москве, а обещают поддерживать Украину. Об этом в колонке для The New York Times написал президент Соединенных Штатов Джо Байден, пишет УНН.

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"Мы не стремимся к войне между НАТО и россией. Несмотря на то, что я не соглашаюсь с господином путиным и считаю его действия возмутительными, Соединенные Штаты не будут пытаться достичь его свержения в москве", — написал Байден.

Детали

Он подчеркнул, что США и их союзники не будут принимать "непосредственного" участия в войне, отправляя американские войска воевать в Украине или атакуя российские силы, пока россия на них не напала. Байден добавил, что страна "не поощряет и не позволяет" Украине наносить удары за ее пределы.

В то же время президент очертил цели Соединенных Штатов по поддержке Киева: "Мы хотим видеть демократическую, независимую, суверенную и преуспевающую Украину со средствами для сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии". Он заявил, что не будет давить на украинское правительство, в частном порядке или публично, чтобы там пошли на какие-либо территориальные уступки.

Президент США подытожил, что американский народ будет поддерживать Украину, потому что понимает – "цена свободы не бесплатна".

"владимир путин не ожидал такой степени единства или силы нашего ответа. Он ошибся. Если он ожидает, что в ближайшие месяцы мы дрогнем или сломаемся, он также ошибается", — написал он.

Напомним

1 июня Соединенные Штаты, как ожидается, объявят о предоставлении Украине нового пакета военной поддержки, в который, в частности, войдут ракетные системы HIMARS.