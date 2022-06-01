Папа Франциск призвал не использовать зерно как оружие на войне

КИЕВ. 1 июня. УНН. Папа Римский Франциск обратился с призывом, посвященным угрозе голода в разных частях света, зависящих от импорта зерновых из Украины. Об этом информирует Vatican News, пишет УНН.

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Так, сообщается, что в конце общей аудиенции в среду, 1 июня, Папа Франциск обратился с призывом, связанным с ситуацией с экспортом зерновых из Украины, блокирование которого несет угрозу голода во многих частях мира.

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«Вызывает большую тревогу блокада экспорта зерна из Украины, от которого зависит жизнь миллионов людей, особенно в самых бедных странах. Обращаюсь с горячим призывом сделать все возможное для того, чтобы решить эту проблему и чтобы гарантировать общечеловеческое право на питание. Пожалуйста, не используйте зерно, основной продукт питания, как оружие на войне!» – призвал понтифик.

Ранее

В начале мая Папа Римский Франциск встретился в конце своей еженедельной общей аудиенции с женами украинских офицеров батальона “Азов”, которые находились на металлургическом заводе “Азовсталь” в Мариуполе.