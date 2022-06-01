Лидеры ЕС имели "жаркие споры" о необходимости звонить путину - премьер Эстонии

КИЕВ. 1 июля. УНН. Во вторник в Брюсселе состоялась встреча лидеров европейских стран, во время которой состоялись "очень пылкие" дебаты относительно звонка российскому лидеру владимиру путину. Об этом рассказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас, пишет УНН со ссылкой на ERR.

Детали

Говоря о подходе к Украине канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона, Каллас сказала, что: "У нас были очень жаркие дебаты относительно звонка путина".

По ее словам, несмотря на то, что эти разговоры имели под собой хорошие намерения, очевидно, что "путин не хочет делать никаких шагов".

"Шольц и Макрон говорят, что они звонят (украинскому лидеру Владимиру) Зеленскому, поскольку путин не разговаривает с Украиной. Плюс, я понимаю, что Зеленский попросил их быть посредником", - сказала премьер Эстонии.

Ранее

В конце прошлой недели президент россии владимир путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Диктатор угрожал дальнейшей дестабилизацией обстановки за продолжение поставки оружия Украине, а также "предложил беспрепятственный экспорт” зерна за снятие санкций.