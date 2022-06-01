Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,34 -0,1667 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Взятие Северодонецка рашистами позволит проще передвигаться к Бахмуту - эксперт
Взятие Северодонецка рашистами позволит проще передвигаться к Бахмуту - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6000

Кабмин назначил Котина президентом Энергоатома

Кабмин назначил Котина президентом Энергоатома

Петр Котин

КИЕВ. 1 июня. УНН. Кабинет министров Украины назначил Петра Котина, ранее исполнявшего обязанности руководителя НАЭК "Энергоатом", президентом компании. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на соответствующее распоряжение №430-р, которое подписал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Цитата

"Назначить Котина Петра Борисовича президентом государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" с даты начала фактического исполнения им должностных обязанностей на срок не более 12 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения", - говорится в сообщении.

Детали 

Также отмечается, что министр экономики Юлия Свириденко должна подписать контракт с действующим президентом НАЭК.

Напомним 

31 марта 2020 года Кабинет министров назначил Петра Котина временным и.о. президента "Энергоатома". Предыдущий вр.и.о. Павел Павлишин был уволен.

Петр Котин окончил Московский инженерно-физический институт по специальности "Атомные электростанции и установки". После окончания учебы в 1985 году начал работать оператором реактивного цеха Запорожской АЭС. Он признан экспертом мирового уровня в области ядерной и радиационной безопасности. Со 2 апреля 2020 года исполняющий обязанности президента Государственного предприятия Национальной атомно-энергогенерирующей компании "Энергоатом". Один из ведущих экспертов по направлению эспутационной проверки на мировых АЭС.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Энергоатом
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.