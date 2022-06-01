Кабмин назначил Котина президентом Энергоатома

КИЕВ. 1 июня. УНН. Кабинет министров Украины назначил Петра Котина, ранее исполнявшего обязанности руководителя НАЭК "Энергоатом", президентом компании. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на соответствующее распоряжение №430-р, которое подписал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Назначить Котина Петра Борисовича президентом государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" с даты начала фактического исполнения им должностных обязанностей на срок не более 12 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения", - говорится в сообщении.

Детали

Также отмечается, что министр экономики Юлия Свириденко должна подписать контракт с действующим президентом НАЭК.

Напомним

31 марта 2020 года Кабинет министров назначил Петра Котина временным и.о. президента "Энергоатома". Предыдущий вр.и.о. Павел Павлишин был уволен.

Петр Котин окончил Московский инженерно-физический институт по специальности "Атомные электростанции и установки". После окончания учебы в 1985 году начал работать оператором реактивного цеха Запорожской АЭС. Он признан экспертом мирового уровня в области ядерной и радиационной безопасности. Со 2 апреля 2020 года исполняющий обязанности президента Государственного предприятия Национальной атомно-энергогенерирующей компании "Энергоатом". Один из ведущих экспертов по направлению эспутационной проверки на мировых АЭС.