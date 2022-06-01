Генсек ООН увидел прогресс в решении продовольственного кризиса из-за войны рф против Украины, но до соглашения еще далеко

КИЕВ. 1 июня. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в среду, что надеется на ослабление продовольственного кризиса, вызванного войной в Украине, но предупредил, что до заключения соглашения о разблокировании поставок таких товаров как зерно еще далеко, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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"Я думаю, что прогресс есть, но мы еще не достигли (соглашения – ред.). Это сложные вещи, и тот факт, что все взаимосвязано, делает переговоры особенно сложными", - сказал Гутерриш на пресс-конференции с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон в Стокгольме.

Детали

Гутерриш, посетивший Москву и Киев в начале этого года, пытается заключить то, что он называет пакетным соглашением, чтобы восстановить как украинский экспорт продуктов питания, так и российский экспорт продуктов питания и удобрений.

"Как я сказал Совету безопасности, я полон надежд, но еще многое предстоит сделать, и мы полностью привержены тому, чтобы все произошло", - сказал он.

Дополнение

Поскольку россия контролирует некоторые и фактически блокирует другие украинские порты, поставки зерна из Украины застопорились после вторжения россии 24 февраля.

Ранее на этой неделе президент рф владимир путин заявил, что россия готова разрешить экспорт украинской пшеницы через Черное море, а также поставки российских удобрений, если санкции будут ослаблены.

Война россии против Украины спровоцировала глобальный продовольственный кризис с ростом цен на зерно, масло, топливо и удобрения. На россию и Украину приходится почти треть мировых поставок пшеницы, при этом россия также является ключевым экспортером удобрений, а Украина — крупным поставщиком кукурузы и масла.