Правительства Украины и Польши провели совместное заседание: заключили ряд документов

КИЕВ. 1 июня. УНН. Сегодня правительства Украины и Польши провели совместное заседание, в результате которого заключили ряд двусторонних документов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует УНН.

Цитата

"На межправительственных консультациях при участии президента Украины Владимира Зеленского и премьера Польши Матеуша Моравецкого заключили ряд двусторонних документов", – написал Шмыгаль.

Детали

Стороны заключили:

• меморандум о создании совместной украинско-польско постоянно действующей комиссии по налаживанию кооперации между польскими и украинскими субъектами хозяйствования. Эта комиссия подготовит рекомендации по формату создания украинско-польского совместного предприятия по изготовлению оружия и военной техники, выведет украинское оборонное и военное сотрудничество на новый уровень, а также позволит создать современные виды оборонительного оружия;

• общую декларацию Министерства развития общин и территорий Украины и Министерства фондов и региональной политики Республики Польша. Польша поможет в вопросе развития украинских общин, как неизвестной составляющей плана восстановления;

• меморандум о намерениях сотрудничества в сфере энергетики. Страны согласились о необходимости увеличения трансграничной торговли электроэнергией и возобновлении линии электропередач Хмельницкой АЭС – Жешув;

• общую декларацию министров внутренних дел и Республики Польша;

• меморандум о сотрудничестве в области национальной памяти;

• меморандум о взаимопонимании в области защиты окружающей среды;

• меморандум по разработке инструментов содействия торговле.

Добавим

Владимир Зеленский вручил государственные награды Матеушу Моравецкому и вице-премьер-министру Польши Ярославу Качинскому за помощь Украине в защите независимости и территориальной целостности во время вторжения рф.

Напомним

На пресс-конференции в Бородянке Матеуш Моравецкий заявил, что Польша хочет стать экономическим центром для Украины.