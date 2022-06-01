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В Украине будет построена современная противовоздушная оборона – Зеленский

В Украине будет построена современная противовоздушная оборона – Зеленский

КИЕВ. 1 июня. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине планируется построить современную противовоздушную оборону. Об этом он рассказал во время общения с находящимися в Польше детьми и с учениками Дрогобычского лицея, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Конечно будет построена современная противовоздушная оборона, построена даже крепче «Железного купола», потому что страна Израиль крепкая, прекрасная, но она маленькая и их система нам не подходит, потому что нас с вами - Киевский регион, как все государство Израиль, а то и больше. Поэтому нам очень важно построить современную, универсальную схему противовоздушной обороны. Будем строить, хочется построить быстро», - ответил Зеленский на вопросы ребенка из Полтавской области.

Дополнение

Германия в ближайшее время передаст Украине свою современную систему противовоздушной обороны IRIS-T.

В начале мая мэр Киева Виталий Кличко выразил надежду, что в столице в ближайшие дни будут размещены более современные системы ПВО для защиты горожан от воздушных атак российских оккупантов.

Источник: УНН
Теги: ПВО, Владимир Зеленский
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