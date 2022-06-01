россия знает, что любое применение ядерного оружия полностью изменит характер конфликта – Столтенберг

КИЕВ. 1 июля. УНН. В НАТО не видят никаких изменений в ядерной позиции россии, и напоминают, что любое применение ядерного оружия полностью изменит характер конфликта. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в США, передает корреспондент УНН.

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"НАТО и союзники по НАТО очень внимательно следят за действиями россии, в том числе за ее ядерными учениями. И мы также очень внимательно следим за ядерной риторикой, которую президент путин и другие российские лидеры высказывали в течение последнего месяца", сказал Столтенберг.

Детали

По его словам, российская риторика "с бряцанием ядерным оружием» опасна и только усиливает напряженность.

"В то же время мы не видим никаких изменений в ядерной позиции россии, и мы также напоминаем россии, что фактически еще в январе они согласились в заявлении ООН, они четко заявили, что новую ядерную войну нельзя выиграть и не следует вести. Таким образом, россия знает, что любое применение ядерного оружия полностью изменит характер конфликта, и поэтому ядерное оружие не должно применяться", - подчеркнул Генсек.

Напомним

Как писал УНН, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в опубликованном интервью британскому онлайн-изданию UnHerd News не исключил применения россией ядерного оружия.