Украина не ожидает в седьмом пакете санкций эмбарго на российский газ, но борется за включение в него остановки "ПП - 1"

КИЕВ. 1 июня. УНН. Европейский союз непременно введет эмбарго на российский газ, но не в седьмом пакете санкций. Об этом сказал в интервью в эфире всеукраинского телемарафона министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

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«Еще два месяца назад, когда ты говорил что-то о нефтяном эмбарго людям в Европе, они закатывали глаза и говорили «ой нет, этого не будет, это так сложно». Так же они сейчас говорят о газовом эмбарго…. Я не думаю, что оно будет в седьмом пакете, но я убежден, что оно непременно будет», - сказал министр.

Детали

По его словам, некоторым странам, критически зависящим от российского газа, еще предстоит найти определенные технологические решения.

С другой стороны, он напомнил, что ЕС планирует сделать зеленый переход, отказаться стратегически от любого газа, не только российского, поэтому отговорки по поводу невозможности отказаться от голубого топлива из рф это «лицемерие и очень слабый аргумент с их стороны».

«Поэтому, нужно немного времени, но газовое эмбарго так же будет», – уверен дипломат.

В то же время, как сообщил сегодня гендиректор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон, Украина стремится в рамках нового пакета санкций ЕС остановки работы российского «Северного Потока –1».

«Готовимся принимать дополнительные объемы транзита после остановки Северного Потока – 1. Боремся, чтобы остановка ПП1 была уже в следующем пакете санкций», – написал он в Facebook.

Напомним

Лидеры ЕС на саммите 30 мая достигли политической договоренности по частичному нефтяному эмбарго против россии, позволив "временные" поставки через трубопроводы.

Лидеры Европейского Союза "принципиально" договорились о новом пакете санкций против россии, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. Она подчеркнула, что ЕС приостановит импорт до 90% российской нефти до конца года.

В то же время, как заявил заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, Европейский Союз не будет вносить газовое эмбарго в следующий пакет санкций против россии.