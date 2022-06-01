Между Польшей и Украиной "не будет границы": Кулеба объяснил, к чему стремятся страны

КИЕВ. 1 июня. УНН. У Украины и Польши есть “мечта” - организовать общий контроль над границей, который сделает ее пересечение практически невидимым. Об этом сказал в интервью в эфире всеукраинского телемарафона министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

Контекст

В начале мая президент Республики Польша Анджей Дуда выступая перед своим народом заявил, что границы между Польшей и Украиной фактически не будет на десятилетия, а может быть, что и на век.

Цитата

Интервьюер поинтересовался у министра, действительно ли Украина не будет иметь границы с соседней Республикой.

“В принципе это задача-мечта, задача „максимум“, для того чтобы организовать полный общий контроль на украинско-польской границе. Это не полное отсутствие контроля, но это общий контроль который сделает пересечение границы практически невидимым”, — объяснил Кулеба.

Детали

Он добавил, что в этой игре есть еще третий игрок — Европейская Комиссия, у которой существуют правила функционирования Шенгенской зоны.

“Поэтому наше украинско-польское стремление нужно еще сбалансировать нормативной рамкой Европейского Союза”, — сказал дипломат.