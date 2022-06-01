Мы не можем закрыть на все глаза и разблокировать порты, россии доверять нельзя – Кулеба

КИЕВ. 1 июня. УНН. Украина стремится к военным гарантиям для того, чтобы россия не воспользовалась разблокированным для вывоза зерна доступом к одесскому порту и напала на Одессу с моря. Об этом сказал в интервью в эфире всеукраинского телемарафона министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

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«Когда мы говорим о военном компоненте, речь не идет о разблокировке портов. Речь идет о военном гарантировании того, что россия не воспользуется разблокированным доступом в Одессу для того, чтобы просто напасть на Одессу с моря. Именно для этого нам нужно военное присутствие стран, готовых принять участие в такой операции, в идеале – под эгидой Организации Объединенных наций, чтобы когда этот коридор заработает и коммерческие корабли начнут заходить в порт Одессы, забирать зерно и выходить – чтобы не только безопасный проход был для них обеспечен, но и чтобы Украина чувствовала себя уверенно, что российские корабли не рискнут проскочить и напасть на Одессу с моря», - говорит министр.

Детали

По его словам, в мире есть страны, представители которых, если «перевести их слова с дипломатического языка на человеческий», утверждают, что: «нам безразлично что там с вами, с вашей Одессой, можете проиграть войну, потерять страну, нам главное, чтобы зерно попало на наши рынки».

Но украинские власти не могут себе такого позволить, заметил дипломат.

Также он отметил заявления рф, которая вроде бы «обещает что ее военные корабли будут гарантировать безопасность этого прохода».

«Это манипуляция, и в принципе никто из ООН или из наших партнеров на нее не ведется. Ищем сбалансированное решение, которое и экспорт запустит, и обеспечит безопасность Украины. Мы не можем согласиться просто закрыть на все глаза и все разблокировать, потому что россии доверять нельзя», - добавил Кулеба.

Напомним

Ранее по сообщениям СМИ в россии заявили, что якобы готовы предоставить гуманитарный коридор для судов с продовольствием, чтобы они вышли из Украины.

Страна-агрессор требует отмены некоторых санкций и разминирования всех портов с украинской стороны.