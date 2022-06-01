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Послы ЕС сегодня так и не смогли согласовать шестой пакет санкций против россии, соберутся завтра – журналист

Послы ЕС сегодня так и не смогли согласовать шестой пакет санкций против россии, соберутся завтра – журналист

КИЕВ. 1 июня. УНН. На сегодняшнем заседании Комитета послов стран-членов Европейского союза (Coreper) дипломаты так и не смогли утвердить шестой пакет санкций относительно рф с эмбарго на нефть. Об этом сообщил в Twitter журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк по итогам встречи послов, пишет УНН.

Цитата

“Сегодня нет договоренности среди послов ЕС по 6-му пакету санкций. Они встретятся снова завтра”, – написал журналист.

Судя по его сообщению, причиной могла снова стать позиция Венгрии.

Ранее

Лидеры ЕС на саммите 30 мая достигли политической договоренности по частичному нефтяному эмбарго против россии, позволив "временные" поставки через трубопроводы.

Как писал УНН, ранее сегодня СМИ сообщили, что Венгрия разочаровала послов ЕС в Брюсселе в среду днем, выдвинув дополнительные требования, задерживающие одобрение шестого пакета санкций блока против россии, что включает частичный запрет на нефть.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции, Украина
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